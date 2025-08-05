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Директор ДБР: до війська повернулося понад 29 тис. бійців, які самовільно залишили частини
13:48 05.08.2025 |
За 8 місяців дії спрощеного механізму повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив частину (СЗЧ), до війська повернулося понад 29 тис. українських військовослужбовців, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов.
"Завдяки закону та розробленому механізму до війська з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року на службу повернулося понад 29 тисяч бійців, які самовільно залишили частини", - сказав директор ДБР.
Він нагадав, що правовий механізм спрощеного повернення на службу був розроблений ДБР спільно із військовою службою правопорядку ЗСУ, Нацполіцією та Офісом Генерального прокурора.
"Цей механізм надає шанс тим, хто вчинив СЗЧ, повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення", - наголосив Сухачов.
Він уточнив, що військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, за рішенням суду також можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності.
Як повідомлялося, 8 травня 2025 року президент України підписав Закон, яким продовжено до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину.
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