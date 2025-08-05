Посол США при НАТО анонсував оголошення про зброю для України від інших країн

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що найближчим часом можуть з'явитись нові повідомлення про підготовку пакетів військової допомоги Україні від інших країн за механізмом НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Про це Вітакер сказав у коментарі Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Цей коментар з'явився після того, як стало відомо, що в рамках ініціативи PURL Нідерланди підготували пакет допомоги Україні, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.

"Голландці - лише перші з багатьох. Найближчими ви побачите цілу серію оголошень", - зазначив посол.

На запитання про терміни поставок зброї із США в Україну в рамках нового механізму він відповів: "Я думаю, що все відбуватиметься дуже швидко, точно в найближчі тижні, а деякі навіть раніше".

"Ми діємо так швидко, як тільки можемо", - додав Вітакер.

Про новий механізм фінансування військової допомоги Києву раніше писало агентство Reuters. Тоді його джерела казали, що у НАТО сподіваються надати Україні зброї на суму 10 мільярдів доларів.

4 серпня міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Сполучені Штати й НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги, який передбачає фінансування американської зброї через внески партнерів.