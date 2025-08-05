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Христофор Колумб
Свириденко доручила перевірити викладені у журналістському розслідуванні факти про очільника Енергетичної митниці Комара
14:31 04.08.2025 |
Премʼєр-міністр Юлія Свириденко доручила профільним відомствам перевірити факти, викладені у журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара.
"Доручила Міністерству фінансів разом із Державною митною службою, із залученням НАЗК та правоохоронних органів, перевірити факти, викладені у тому числі в журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара, і невідкладно доповісти про результати та вжиті заходи", - написала Свириденко в телеграм-каналі.
Раніше проєкт "Радіо Свобода" "Схеми" опублікував розслідування, у якому йдеться про те, що керівник Енергомитниці пов'язаний з паливним холдингом, підозрюваним у мільярдних збитках бюджету та імпорті з РФ.
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