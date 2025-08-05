Свириденко доручила перевірити викладені у журналістському розслідуванні факти про очільника Енергетичної митниці Комара

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко доручила профільним відомствам перевірити факти, викладені у журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара.

"Доручила Міністерству фінансів разом із Державною митною службою, із залученням НАЗК та правоохоронних органів, перевірити факти, викладені у тому числі в журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара, і невідкладно доповісти про результати та вжиті заходи", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Раніше проєкт "Радіо Свобода" "Схеми" опублікував розслідування, у якому йдеться про те, що керівник Енергомитниці пов'язаний з паливним холдингом, підозрюваним у мільярдних збитках бюджету та імпорті з РФ.