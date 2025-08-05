Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Свириденко доручила перевірити викладені у журналістському розслідуванні факти про очільника Енергетичної митниці Комара

14:31 04.08.2025 |

Політика

 

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко доручила профільним відомствам перевірити факти, викладені у журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара.

"Доручила Міністерству фінансів разом із Державною митною службою, із залученням НАЗК та правоохоронних органів, перевірити факти, викладені у тому числі в журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара, і невідкладно доповісти про результати та вжиті заходи", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Раніше проєкт "Радіо Свобода" "Схеми" опублікував розслідування, у якому йдеться про те, що керівник Енергомитниці пов'язаний з паливним холдингом, підозрюваним у мільярдних збитках бюджету та імпорті з РФ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7901
  0,0257
 0,06
EUR
 1
 48,3470
  0,7022
 1,47

Курс обміну валют на вчора, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3900  0,04 0,09 41,9577  0,06 0,14
EUR 47,8565  0,42 0,88 48,6804  0,52 1,09

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7850  0,01 0,02 41,8050  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес