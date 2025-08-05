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Україна обговорює з Польщею кредит на 120 млн євро, щоб купувати польську зброю
14:24 04.08.2025 |
Україна обговорює з Польщею можливість надання кредиту на 120 млн євро для того, щоб купувати продукцію польського ОПК.
Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Сибіга зазначив, що на останній зустрічі з очільником МЗС Польщі говорив про інтерес України до низки систем польського виробництва та можливість отримання кредиту на суму 120 млн євро для таких закупівель.
Як приклад зброї, яка вже добре показала себе на полі бою, він навів польські ПЗРК Piorun, а також САУ Krab.
"Це очевидно, що під час війни у воюючій країні зброї ніколи не буде достатньо. Тому, звичайно, ми говоритимемо, у тому числі, і про співвиробництво як на території України, так і на території Польщі. Це спільний інтерес, це взаємовигідний інтерес, і це внесок у наше спільне майбутнє", - зазначив міністр закордонних справ України.
Також Київ порушував питання про можливість отримати від Польщі додаткові винищувачі радянських моделей, проте, наскільки відомо, Варшава наразі не готова до цього.
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