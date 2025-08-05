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Полк К-2 формує перший у світі батальйон безпілотних наземних комплексів
13:58 04.08.2025 |
Полк безпілотних систем К-2 повідомив про створення першого у світі батальйону наземних роботизованих комплексів (НРК). За інформацією пресслужби, у частині відкрито набір на різноманітні посади - від операторів НРК до фахівців у суміжних галузях.
"Тепер батальйон роботів - це не фантастика із фільмів Майкла Бея, це реальність, яку ми творимо тут і зараз", - йдеться у повідомленні полку К-2.
З'єднання вже має досвід використання НРК у реальних бойових умовах. Так, нещодавно протягом чотирьох діб оператори К-2 за допомогою роботизованих машин здійснили евакуацію чотирьох українських військових з передової. Про це в одному з відео розповів командир полку К-2, підполковник Кирило Верес.
20-й полк було сформовано на базі другого механізованого батальйону К-2 у складі 54 окремої механізованої бригади наприкінці 2024 року. Відтоді підрозділ активно розвиває напрямок наземної робототехніки, інтегруючи нові технології та модифікації у бойову практику.
На офіційному сайті підрозділу вже доступні вакансії для фахівців з експлуатації НРК. Очікується, що перелік посад буде поступово розширюватися. Підрозділ активно шукає людей з технічними навичками, включно з автоелектриками, розвідниками та фахівцями радіоелектронної боротьби.
Формування нового батальйону свідчить про подальшу інтеграцію високотехнологічних рішень у структуру Збройних сил України.
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