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АНАЛІТИКА

Безпілотники СБУ вразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки, один літак знищено повністю

 

Служба безпеки України повідомляє про нову спецоперація СБУ: безпілотники Служби вразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки, один літак знищено повністю.

"Цієї ночі безпілотники ЦСО "А" СБУ "завітали" на військовий аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою росії для операцій в Чорному морі", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

Згідно з повідомленням, внаслідок удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння.

"Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один - пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24. Ворог поніс значні збитки. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50$ млн.", - зазначають в українській спецслужбі.

Крім того, за інформацією СБУ, в результаті спецоперації ЦСО "А" СБУ на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння.

"Успішна спецоперація СБУ в Саках - це черговий крок до послаблення можливостей ворога вести загарбницьку війну проти України. Окупанти мають памʼятати, що ніколи не почуватимуть себе в безпеці на нашій землі!", - резюмують у відомстві.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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