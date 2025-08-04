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Безпілотники СБУ вразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки, один літак знищено повністю
13:35 04.08.2025 |
Служба безпеки України повідомляє про нову спецоперація СБУ: безпілотники Служби вразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки, один літак знищено повністю.
"Цієї ночі безпілотники ЦСО "А" СБУ "завітали" на військовий аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою росії для операцій в Чорному морі", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в понеділок.
Згідно з повідомленням, внаслідок удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння.
"Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один - пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24. Ворог поніс значні збитки. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50$ млн.", - зазначають в українській спецслужбі.
Крім того, за інформацією СБУ, в результаті спецоперації ЦСО "А" СБУ на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння.
"Успішна спецоперація СБУ в Саках - це черговий крок до послаблення можливостей ворога вести загарбницьку війну проти України. Окупанти мають памʼятати, що ніколи не почуватимуть себе в безпеці на нашій землі!", - резюмують у відомстві.
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