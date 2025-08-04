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США і НАТО розробляють новий механізм постачання зброї Україні
10:37 04.08.2025 |
Сполучені Штати Америки та країни НАТО працюють над новим підходом до військової допомоги Україні, який передбачає фінансування американської зброї коштами європейських членів Альянсу. Про це стало відомо агентству Reuters, яке посилається на три джерела, обізнані з переговорами, пише Європейська Правда.
Механізм базується на списку пріоритетних потреб України (PURL), який включає транші приблизно по $500 мільйонів. Україна визначатиме необхідні види озброєння, а союзники узгоджуватимуть, хто саме надасть або оплатить конкретні позиції зі списку.
Очікується, що загальна сума допомоги може сягнути $10 мільярдів. За словами одного з європейських посадовців, це амбітна мета, яку підтримують союзники, і наразі триває робота над її реалізацією.
Американський співрозмовник Reuters зазначив, що новий механізм дозволяє обійти тривалі процедури продажу зброї США, але країни НАТО повинні будуть заздалегідь сплатити кошти для поповнення американських запасів. Технічні аспекти переказу коштів ще обговорюються.
У Конгресі США вже зареєстровано законопроєкт PEACE Act, який передбачає створення спеціального фонду при Мінфіні США для внесків союзників з метою компенсації переданого Україні обладнання.
Раніше стало відомо, що Німеччина планує передати Україні дві системи Patriot - спочатку пускові установки, а згодом інші компоненти комплексу. Окрім цього є інформація, що американська компанія Raytheon отримала контракт вартістю до $3,5 млрд на виробництво авіаційних ракет середньої дальності AMRAAM, які мають поставити також і в Україну.
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