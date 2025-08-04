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АНАЛІТИКА

Трамп: Спецпосланець Віткофф відвідає Росію 6 або 7 серпня

 

Спеціальний посланець президента США Стівен Віткофф відвідає Росію для переговорів з керівництвом РФ 6 або 7 серпня.

Про це у неділю, 3 серпня, заявив президент США Дональд Трамп журналістам.

За його словами, нині Віткофф зосереджений на проблемах Сектора Гази. "Можливо, він поїде, думаю, наступного тижня, в середу або четвер, до Росії. Вони хотіли б його бачити, вони запросили його на зустріч. Тож подивимося, що з цього вийде", - сказав Трамп.

Трамп: Росія добре обходить санкції

На запитання, що буде, якщо Росія відмовиться від миру в Україні, Трамп відповів: "Що ж, будуть санкції. Але вони спритні, тож їм досить добре вдається обходити санкції. Побачимо, що з того вийде".

За словами президента США, щоб уникнути санкцій, Росія має укласти "угоду, щоб припинилися смерті людей". "Ми зупинили вже багато країн від воєн", - сказав Трамп, навівши як приклад Індію та Пакистан, Камбоджу та Таїланд, ДР Конго та Руанду. "Маємо намір зупинити й цю війну, хтось мусить це зробити", - заявив він.

Трамп ще 31 липня оголосив візит Віткоффа до Росії, але тоді не назвав конкретних дат. Віткофф і Путін уже проводили переговори в Росії 11 лютого, 13 березня, 11 квітня та 25 квітня.

Нагадаємо, саме 7 серпня спливає оголошений Трампом 10-денний термін для керівництва Росії.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Росія
 

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