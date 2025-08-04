Фінансові новини
- |
- 04.08.25
- |
- 13:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
США й надалі стоятимуть пліч-о-пліч з Україною – Держдеп
08:10 04.08.2025 |
Сполучені Штати залишаються відданими підтримці України у її боротьбі проти російської агресії, написала у соцмережі Х речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, оприлюднивши заяву своєї заступниці Міньйон Г'юстон в інтерв'ю естонському телеканалу Postimees.
«Ми хочемо й надалі стояти пліч-о-пліч з Україною, оскільки Україна закликає до всеосяжного, повного припинення вогню, яке припинить будь-які напади на цивільне населення, на критично важливу інфраструктуру», - зазначила Г'юстон.
За її словами, «США твердо переконані, що захист України означає і зміцнення безпеки в усьому світі».
29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що термін, до якого Росія повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, становить «10 днів від сьогодні», інакше він запровадить мита й інші заходи проти Москви.
«І я не знаю, чи це вплине на Росію, тому що він (Путін - ред.), очевидно, хоче продовжувати війну. Але ми збираємося запровадити мита й різні інші заходи. Це може вплинути на них», - додав президент США.
28 липня президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори, оскільки, на його думку, «він уже знає відповідь» на його пропозиції і те, що станеться.
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв після цього заявив, що такі слова президента США наближають його до війни з РФ.
«Кожен новий ультиматум - це загроза і крок до війни. Не між Росією й Україною, а з його власною країною», - написав Медведєв у соцмережі X.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський через рік призначив командувача Повітряних сил. Ним став 60-річний Герой України
|Трамп перекидає дві атомні субмарини через погрози Медведєва
|Кабмін вніс зміни у план реалізації програми Ukraine Facility - Железняк
|Свириденко анонсувала конкурс на нового керівника Митниці
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Україна забезпечила незалежність від Росії в ремонті вертольотів Мі-8МТВ
|США і НАТО розробляють новий механізм постачання зброї Україні
|У ЗСУ замінять «піксель» на камуфляж іншого зразка
|Єврокомісія готова оцінити поправки Києва до плану реформ для отримання коштів від ЄС
|Україна надолужить відставання за Ukraine Facility та має намір отримати всі заплановані на 2025 р. EUR12,5 млрд – Мінекономіки
|Кузнєцов, Гайдай і доповідь Зеленському. Чому затримання НАБУ депутата «Слуги народу" викликало скандал
Бізнес
|Новий ЦОД ШІ у Вайомінгу споживатиме у 5 разів більше енергії, ніж все населення штату
|Сервіс UpWork почав розблоковувати акаунти українських користувачів, - Федоров
|Китай звинуватив Nvidia у створенні бекдору у ШІ-чіпах H20
|Майже половина коду, згенерованого ШІ, містить вразливості — Veracode
|Samsung Exynos 2600 отримає охолоджувач всередині чипа
|Skechers представив кросівки з відсіком для AirTag: тепер можна "прив'язати" дитину до взуття
|Toyota почне виробництво електромобілів у Європі з 2028 року