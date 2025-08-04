США й надалі стоятимуть пліч-о-пліч з Україною – Держдеп

Сполучені Штати залишаються відданими підтримці України у її боротьбі проти російської агресії, написала у соцмережі Х речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, оприлюднивши заяву своєї заступниці Міньйон Г'юстон в інтерв'ю естонському телеканалу Postimees.

«Ми хочемо й надалі стояти пліч-о-пліч з Україною, оскільки Україна закликає до всеосяжного, повного припинення вогню, яке припинить будь-які напади на цивільне населення, на критично важливу інфраструктуру», - зазначила Г'юстон.

За її словами, «США твердо переконані, що захист України означає і зміцнення безпеки в усьому світі».

29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що термін, до якого Росія повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, становить «10 днів від сьогодні», інакше він запровадить мита й інші заходи проти Москви.

«І я не знаю, чи це вплине на Росію, тому що він (Путін - ред.), очевидно, хоче продовжувати війну. Але ми збираємося запровадити мита й різні інші заходи. Це може вплинути на них», - додав президент США.

28 липня президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори, оскільки, на його думку, «він уже знає відповідь» на його пропозиції і те, що станеться.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв після цього заявив, що такі слова президента США наближають його до війни з РФ.

«Кожен новий ультиматум - це загроза і крок до війни. Не між Росією й Україною, а з його власною країною», - написав Медведєв у соцмережі X.