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Джеймі Даймон
Трамп заявив, що в 2025 році втрати РФ убитими в 14 разів перевищують українські. Джерело даних він не вказав
23:01 01.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп 1 серпня навів дані про втрати України та Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року.
«Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів... Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», - написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.
Американський лідер відзначив і втрату Україною цивільного населення, «коли російські ракети падають на Київ та інші українські населені пункти», а також повторив намір «побачити, чи зможу я її (війну - ред.) зупинити».
З початку повномасштабної війни Росії проти України до 29 липня на фронті загинуло 121 507 російських військовослужбовців, ідеться 1 серпня в новому звіті Бі-Бі-Сі, «Медіазони» та команди волонтерів, які ведуть підрахунок втрат військовослужбовців за відкритими джерелами. Журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі - не про всі смерті повідомляють ЗМІ та органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.
За оцінкою Генштабу ЗСУ станом на ранок 1 серпня, Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 054 200 своїх військових, зокрема 940 осіб - за останню добу (у цих даних ідеться про вбитих і поранених разом, тому поранені можуть враховуватися неодноразово - ред.)
Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.
Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.
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