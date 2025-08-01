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АНАЛІТИКА

Пентагон замовив у Raytheon ракети AMRAAM, у списку отримувачів – Україна

 

Американська компанія Raytheon отримала контракт вартістю до $3,5 млрд на виробництво авіаційних ракет середньої дальності AMRAAM. Їх мають поставити, зокрема й Україна. Про це оголосило Міністерство оборони США.

У межах контракту з Пентагоном планується виробництво самих ракет AMRAAM, систем телеметрії, запасних частин початкового та польового призначення, а також інші інженерні роботи, пов'язані з виробництвом.

Контракт передбачає постачання у межах системи Foreign Military Sales (FMS) не лише Україні, а й іншим країнам. Серед них: Бельгія, Японія, Нідерланди, Канада, Фінляндія, Німеччина, Угорщина, Іспанія, Польща, Швеція, Тайвань, Литва, Велика Британія, Австралія, Швейцарія, Ізраїль та Кувейт.

Роботи виконуватимуться в Тусоні (США) і мають бути завершені в III кварталі 2031 фінансового року.

Ракети AIM-120 AMRAAM стоять на озброєнні різних винищувачів. До їхнього переліку входять й літаки F-16, які використовує українська авіація. Крім того, ці ракети використовують у зенітно-ракетних комплексах NASAMS, які також захищають українське небо.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США
 

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