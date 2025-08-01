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АНАЛІТИКА

США в ООН: Трамп хоче угоду про припинення війни до 8 серпня

 

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хоче досягти угоди щодо припинення війни Росії проти України до 8 серпня. Про це заявив виконувач обов'язків постійного представника США в Організації Об'єднаних Націй Джон Келлі.

"І Росія, і Україна повинні домовитися про припинення вогню та тривалий мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко заявив, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові запровадити додаткові заходи для забезпечення миру", - цитує виступ Келлі агенція Reuters.

На цьому ж засіданні Ради Безпеки ООН заступниця постійного представника України Христина Гайовишин підкреслила, що Росії слід протистояти "єдністю, рішучістю та діями". "Повторюємо: повне, негайне та безумовне припинення вогню є необхідним. Це перший крок до зупинки агресивної війни Росії проти України", - сказала вона.

Трамп скоротив Путіну дедлайн для мирної угоди

14 липня Трамп проголосив ультиматум Росії: якщо протягом наступних 50 днів та не досягне угоди щодо припинення війни в Україні, він запровадить 100-відсоткові вторинні тарифи на товари з РФ.

28 липня Трамп заявив, що не бачить жодного прогресу в питанні мирного врегулювання, тому цей термін буде скорочений. Наступного дня, 29 липня, Трамп повідомив, що Росія має 10 днів для досягнення миру з Україною.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо констатував, що Трамп втрачає терпець щодо Росії та вважає, що президент РФ Володимир Путін навмисно затягує переговори про мир в Україні.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Росія
 

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