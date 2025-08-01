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Стефанчук запропонував врегулювати питання онлайн-трансляції засідань Ради
22:39 31.07.2025 |
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запропонував врегулювати питання онлайн-трансляцій пленарних засідань, відповідно до закону про Регламент Верховної Ради.
«Ніхто не проти далі відкривати трансляції в парламенті. Але моя пропозиція - зробити це правильно. І ми разом з колегою Юрчишиним (голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин) і з комітетом сьогодні маємо реальне бачення, як зробити це відповідно до Регламенту», - заявив Стефанчук у відповідь на пропозицію проголосувати за пряму трансляцію подальших засідань парламенту.
Він пояснив, що відповідно до Регламенту Верховної Ради, необхідно внести зміни у дві постанови.
Стефанчук зауважив, що сьогодні поставив на голосування питання про онлайн-трансляцію пленарного засідання щодо розгляду питання про повноваження Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, оскільки це була пропозиція погоджувальної Ради голів фракцій та комітетів.
«Я до цього відкритий (онлайн-трансляцій засідань Ради - ред.) і президія до цього відкрита, і народні депутати, давайте зробимо так, як воно має бути», - додав він.
Сьогодні вперше від лютого 2022 року пленарне засідання парламенту транслювалося у прямому ефірі на YouTube-каналі Верховної Ради.
28 липня понад пів сотні громадських організацій і ЗМІ закликали Верховну Раду відновити онлайн-трансляцію своїх засідань, починаючи з наступного засідання 31 липня, на якому запланований розгляд «важливого законопроєкту про відновлення незалежності НАБУ і САП».
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