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Єврокомісарка Кос про голосування за закон про НАБУ і САП: виклики залишаються
14:36 31.07.2025 |
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Верховна Рада виправила рішення, яке завдало шкоди незалежності НАБУ і САП, проте зазначила, що "виклики залишаються".
Про це Кос написала у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".
Коментар єврокомісарки стосувався голосування у Раді за законопроєкт №13533, покликаний виправити ситуацію з незалежністю антикорупційних інституцій після прийняття скандального закону №124214.
Кос зазначила, що у четвер Рада "виправила минулотижневе шкідливе голосування, яке підривало незалежність НАБУ та САП".
"Сьогоднішній закон відновлює ключові гарантії, але виклики залишаються. ЄС підтримує вимоги громадян щодо реформ", - підкреслила вона.
Кос також додала, що дотримання фундаментальних цінностей та боротьба з корупцією "повинні залишатися пріоритетом" для України.
Як відомо, 31 липня Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533, покликаний виправити ситуацію з незалежністю НАБУ і САП.
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №124214, що узалежнює НАБУ і САП від генерального прокурора.
Після цього ЄС дипломатичними каналами передав Києву попередження про наслідки у разі, якщо парламент не знайде голоси для повноцінного скасування норм проєкту 12414.
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