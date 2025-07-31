Єврокомісарка Кос про голосування за закон про НАБУ і САП: виклики залишаються

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Верховна Рада виправила рішення, яке завдало шкоди незалежності НАБУ і САП, проте зазначила, що "виклики залишаються".

Про це Кос написала у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Коментар єврокомісарки стосувався голосування у Раді за законопроєкт №13533, покликаний виправити ситуацію з незалежністю антикорупційних інституцій після прийняття скандального закону №124214.

Кос зазначила, що у четвер Рада "виправила минулотижневе шкідливе голосування, яке підривало незалежність НАБУ та САП".

"Сьогоднішній закон відновлює ключові гарантії, але виклики залишаються. ЄС підтримує вимоги громадян щодо реформ", - підкреслила вона.

Кос також додала, що дотримання фундаментальних цінностей та боротьба з корупцією "повинні залишатися пріоритетом" для України.

Як відомо, 31 липня Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533, покликаний виправити ситуацію з незалежністю НАБУ і САП.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №124214, що узалежнює НАБУ і САП від генерального прокурора.

Після цього ЄС дипломатичними каналами передав Києву попередження про наслідки у разі, якщо парламент не знайде голоси для повноцінного скасування норм проєкту 12414.