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Обраний президент Польщі і Зеленський провели першу розмову
14:20 31.07.2025 |
Обраний президент Польщі Кароль Навроцький та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову.
Про це у своєму X заявив речник Навроцького Рафал Лешкевич.
Речник повідомив, що розмова відбулася з ініціативи Зеленського і він привітав Кароля Навроцього з перемогою на президентських виборах.
"Кароль Навроцький наголосив, що співпраця між двома країнами має ґрунтуватися на взаємній повазі та щирому партнерстві... Росія - це неоімперська, колоніальна держава під керівництвом воєнного злочинця Владіміра Путіна. Тож Україна, що бореться проти кремлівського режиму, може розраховувати на підтримку Польщі", - йдеться у його заяві.
Однією з центральних тем розмови була історична політика.
"Кароль Навроцький заявив, що він є голосом нації, яка вимагає зміни підходу України до важливих і досі невирішених історичних питань. Це має змінитися. Обраний президент оголосив, що історичні питання будуть темами подальших розмов з президентом України", - розповів речник.
Зеленський зі свого боку ще не повідомляв про розмову.
Перед цим Зеленський вітав Навроцького з перемогою на виборах у публічному дописі на початку червня. Навроцький у відповідь висловив сподівання на продовження тісного партнерства з Україною та підкреслив важливість вирішення складних історичних питань.
Нагадаємо, інавгурацію Кароля Навроцького, якого підтримує опозиційна "Право і справедливість", призначили на 6 серпня.
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