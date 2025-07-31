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АНАЛІТИКА

Обраний президент Польщі і Зеленський провели першу розмову

 

Обраний президент Польщі Кароль Навроцький та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову.

Про це у своєму X заявив речник Навроцького Рафал Лешкевич.

Речник повідомив, що розмова відбулася з ініціативи Зеленського і він привітав Кароля Навроцього з перемогою на президентських виборах.

"Кароль Навроцький наголосив, що співпраця між двома країнами має ґрунтуватися на взаємній повазі та щирому партнерстві... Росія - це неоімперська, колоніальна держава під керівництвом воєнного злочинця Владіміра Путіна. Тож Україна, що бореться проти кремлівського режиму, може розраховувати на підтримку Польщі", - йдеться у його заяві.

Однією з центральних тем розмови була історична політика.

"Кароль Навроцький заявив, що він є голосом нації, яка вимагає зміни підходу України до важливих і досі невирішених історичних питань. Це має змінитися. Обраний президент оголосив, що історичні питання будуть темами подальших розмов з президентом України", - розповів речник.

Зеленський зі свого боку ще не повідомляв про розмову.

Перед цим Зеленський вітав Навроцького з перемогою на виборах у публічному дописі на початку червня. Навроцький у відповідь висловив сподівання на продовження тісного партнерства з Україною та підкреслив важливість вирішення складних історичних питань.

Нагадаємо, інавгурацію Кароля Навроцького, якого підтримує опозиційна "Право і справедливість", призначили на 6 серпня.

За матеріалами: Європейська правда
Ключові теги: Польща
 

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