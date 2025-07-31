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Новий виклик для ППО: Ігнат розповів про особливості атак реактивними «Шахедами»
14:10 31.07.2025 |
Вчора в небі над Україною зафіксували до восьми реактивних "Шахедів". Ці безпілотники складно розпізнати радіолокаційним засобам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Реактивні БПЛА були зафіксовані вчора. Були зафіксовані до 8 реактивних БПЛА із північного напрямку. Імовірно, сьогодні теж такі БПЛА були серед звичайних дронів-імітаторів, або ж ударний БПЛА-шахед із двигунами внутрішнього згоряння", - пояснив Ігнат.
За його словами, саме через це, як вже повідомлялось, для них характерний звук, що відрізняється від звичайного "Шахеда".
"Фактично, радіолокаційно він відображається як крилата ракета по параметрах польоту, тому що швидкість там може бути 500 плюс кілометрів на годину. Такі цілі перехоплювати можуть далеко не всі засоби, які ми сьогодні застосовуємо", - пояснив речник ПС.
Як він зауважив, саме через це, на сьогодні, є загроза щодо застосування противником цих реактивних дронів.
"Звісно, масового застосування їх немає, є поодинокі випадки, але вчорашній випадок, вчорашня ніч, показує, що 8 таких БПЛА було точно зафіксовано", - додав Ігнат.
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