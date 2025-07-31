З фракції «Слуга народу» вийшов депутат через законопроєкт 12414

Народний депутат Дмитро Костюк оголосив про вихід з фракції "Слуга народу". Таким чином відреагував на ухвалення законопроєкту №12414 про скасування незалежності НАБУ і САП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту на каналі "Рада" на Youtube.

"Я виходжу з депутатської фракції "Слуга народу". Це моя реакція на голосування минулого тижня", - сказав він з трибуни парламенту.

Костюк був обраний по мажоритарному округу у Житомирській області. До обрання був журналістом.

Депутат розповів, що був учасником Революції гідності і завжди був за європейський вибір України.

"Є багато запитань до НАБУ та САП, піару безкінечно, але посадок топ-корупціонерів замало. Але саме створення антикорупційної інфраструктури стало одним з головних результатів Революції Гідності", - сказав він.

Костюк заявив, що був обраний тільки завдяки президенту Володимиру Зеленському та завжди його підтримував. Депутат заявив, що фракцію змушують голосувати за норми, яких він не підтримує.

"Якщо у фракції такі лідери - це не моя фракція", - сказав він.