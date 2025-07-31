Фінансові новини
- |
- 31.07.25
- |
- 00:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Свириденко обговорила з Девіс запуск Інвестиційного фонду США-Україна і потенційні оборонні угоди
23:51 30.07.2025 |
Під час зустрічі прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко з повіренною у справах США в Україні Джулі Девіс сторони обговорили співпрацю щодо запуску Інвестиційного фонду США-Україна. Про це Свириденко написала на платформі X у середу.
"Сьогодні я зустрілася з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс. Наша розмова була зосереджена на ключових сферах співпраці. По-перше, запуск Інвестиційного фонду США-Україна. Щоб ця ініціатива спрацювала, перші проекти мають розпочатися без затримки. Не менш важливо, щоб фонд мав змогу підтримувати оборонні ініціативи всередині України", - написала Свириденко на X.
Також, за її словами, під час зустрічі обговорили потенційні оборонні угоди між Україною та США.
"Нарешті, ми говорили про фінансову підтримку та наступні кроки у нашій співпраці з МВФ. Я маю намір продовжити ці обговорення найближчим часом з міністром фінансів США Скоттом Бессентом", - додала Свириденко у пості на X.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|УП дізналася, чому фракція Тимошенко підтримала законопроєкт про обмеження незалежності НАБУ і САП
|Трамп оголосив про мито 25% у торгівлі з Індією і пов'язав це з її співпрацею з РФ
|УП: Посадовець НАБУ, якого затримала Служба безпеки, займався документуванням Тимура Міндіча
|ПриватБанк заявляє про беззаперечну перемогу в судовому процесі у Лондоні проти Коломойського та Боголюбова
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Уряд Німеччини схвалив бюджет на 2026 рік з 8,5 млрд євро для України
|Свириденко обговорила з Девіс запуск Інвестиційного фонду США-Україна і потенційні оборонні угоди
|У Конгресі США пропонують створити фонд для поставок зброї Україні коштом європейців
|«Неможливо уявити»: Шмигаль виступив проти продажу зброї за кордон
|Шмигаль: Україна близька до створення власних балістичних ракет
|УП дізналася, чому фракція Тимошенко підтримала законопроєкт про обмеження незалежності НАБУ і САП
|Конкурсна комісія з добору очільника БЕБ не планує додаткових дій через завершення мандату - голова комісії Стефан
Бізнес
|Amazon закриває ШІ-центр у Шанхаї через напруження між США і Китаєм
|Електромобілі Tesla отримають чипи AI6 від Samsung: сторони уклали контракт на $16,5 млрд
|ChatGPT Agent вказав, що він не робот і пройшов захист Cloudflare
|Mercedes випробовує твердотілі батареї: понад 1000 км ходу і менша вартість
|В Японії дозволили створення людських ембріонів із стовбурових клітин
|Lisuan G100: китайська відеокарта випередила NVIDIA RTX 4060
|В Києві затримали хакера, що керував одним з найбільших у світі форумів для кіберзлочинців