У Конгресі США пропонують створити фонд для поставок зброї Україні коштом європейців

Сенатори-республіканці Роджер Вікер та Джим Ріш підготували законопроєкт, який передбачає створення спецфонду, який би наповнювали європейські союзники України для оплати американської зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal.

Законопроєкт Peace Act, підготовлений Вікером та Рішом, передбачає створення фонду при Міністерстві фінансів США для прийому грошей від союзників.

Ці кошти очільник Пентагону зможе використовувати для оплати замовлень військовим підрядникам для поповнення запасів США, щоб вони могли продовжувати постачати зброю в Україну.

Сенатори очікують, що фонд збиратиме від 5 до 8 мільярдів доларів на рік, а його основними донорами можуть бути Німеччина та Велика Британія.

За словами Роджера Вікера, Peace Act дає Дональду Трампу та союзникам США додаткову можливість прискорити постачання військової допомоги Україні за рахунок наявних американських запасів.

"Це найшвидший спосіб озброїти Україну, а також мінімізувати стратегічну і військову загрозу, яку Росія становить для США і НАТО", - сказав Вікер у коментарі WSJ.

Сенатор обговорював законопроєкт з Білим домом, який в цілому сприйняв цю ідею позитивно, сказали WSJ його помічники.

Автори Peace Act сподіваються, що він може бути ухвалений до кінця 2025 року в межах щорічного законопроекту про оборонну політику, який готує очолюваний Вікером Комітет Сенату з питань збройних сил.

Нагадаємо, в середині липня американський президент Дональд Трамп заявив, що НАТО та США досягли домовленості щодо постачання Україні зброї.

Тоді ж він підтвердив, що має намір відправити Україні різні типи озброєння, зокрема й Patriot, які будуть "повністю оплачені".