Конкурсна комісія з добору очільника БЕБ не планує додаткових дій через завершення мандату - голова комісії Стефан

Мандат конкурсної комісії з добору очільника Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершився, вона повторно направила документи до Кабінету міністрів і не може вчиняти інші кроки, повідомила очільниця комісії Лаура Стефан.

"Думаю, ми виконали свою частину роботи, тепер у них (в Кабміні - ІФ-У) є документи і вони можуть прийняти рішення. Я маю на увазі, що наразі ми справді мало що можемо обговорити", - сказала вона під час брифінгу в середу.

За словами Стефан, комісія не планує ухвалювати жодних інших рішень чи ініціювати нові кроки для активізації вирішення питання з призначенням очільника БЕБ.

Як наголосив член комісії Донатас Маласкевічюс, комісія не мала потреби ініціювати контакт з урядом, телефонувати чи надсилати йому електронні листи із закликом прийняти рішення, адже Кабмін мав діяти так, як передбачено законом.

"Ми перебуваємо на останньому етапі, і думаю, що в цілому, незважаючи на те, що було багато галасу, процес був хороший, і не завершити його було б втраченою можливістю", - додав ще один іноземний член комісії Джеймс Вассерстром.

Він зазначив, що українське суспільство та міжнародні партнери звернули увагу на рішення Кабміну щодо надсилання пропозиції кількох кандидатів замість визначеного комісією Олександра Цивінського.

"Той факт, що цього досі не сталося (призначення Кабміном голови БЕБ - ІФ-У), я думаю, багато говорить про президентство та відірваність президентства та уряду, можливо, від бажань не лише українців та громадянського суспільства тощо, а й від думки міжнародних партнерів", - вважає Вассерстром.

Під час брифінгу всі члени комісії заперечили тиск з боку влади, підтвердили, що діяли прозоро та відповідно до закону.

Як повідомлялося, комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора БЕБ вперше рекомендувала уряду кандидатуру Цивінського 25 червня. За нього проголосували три іноземних члени комісії, тоді як українські представники віддали свої голоси двом іншим кандидатам - Михайлу Буртовому та Олегу Борисенку.

Кабінет міністрів, який має 10 днів на затвердження кандидатури, 7 липня розглянув це подання та у зв'язку з листом СБУ звернувся до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії. Новопризначена прем'єрка Юлія Свириденко підтримала це рішення та назвала його законним.

Комісія з добору директора БЕБ 23 липня повторно внесла до уряду кандидатуру Цивінського.

На засіданні 30 липня, за день до завершення терміну структурного маяка програми з МВФ, Кабмін не призначив директора БЕБ.