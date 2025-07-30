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Правоохоронний комітет Ради одноголосно підтримав законопроєкт, що повертає повноваження НАБУ та САП
16:33 30.07.2025 |
Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності за основу та в цілому підтримав президентський законопроєкт №13533 про повернення повноважень НАБУ та САП.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Документ підтримали одноголосно без будь-яких змін по тексту від того, що зареєстрували. Тобто на комітеті законопроєкт отримав 19 голосів за, а тих, хто був проти чи утримались, - не було.
«Завтра (31 липня - ред.) саме це рішення буде ставитись на голосування у залі Ради. Одразу у двох читаннях. Все буде ок - голосів більше ніж достатньо», - заявив Железняк.
Нагадаємо, за день до розгляду в сесійній залі народні депутати подали ще два альтернативні законопроєкти про НАБУ та САП. Загалом кількість альтернативних документів збільшилась до шести.
Що пропонує Зеленський?
24 липня президент Володимир Зеленський заявив, що він погодив текст законопроєкту, який «гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання».
Згідно з текстом документа, який оприлюднили на сайті Ради, підпорядкування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) генеральному прокуророві скасовується. Серед інших положень - обмеження впливу генпрокурора на НАБУ, інституційна незалежність САП, спрощення процедури призначення прокурорів. Детальніше читайте тут.
Лише за два дні до того, ввечері 22 липня, той же Зеленський підписав закон, що обмежує незалежність НАБУ та САП. Через це рішення тисячі людей вийшли на акцію протесту в Києві та інших містах України. Учасники акцій скандували: «Вето на закон», «Поверніть Європу», «Ганьба».
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