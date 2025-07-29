Юрчишин ініціює постанову про відновлення онлайн-трансляцій засідань Верховної Ради

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") ініціює постанову щодо відновлення онлайн-трансляцій засідань Верховної Ради.

"Реєструю постанову щодо відновлення онлайн-трансляцій засідань Верховної Ради в режимі реального часу", - повідомив Юрчишин у вівторок у Телеграм.

Він закликав депутатів підтримати його ініціативу і підписати проєкт документу.

"Люди мусять бачити, що відбувається в Раді просто зараз. Можна довго говорити про режим воєнного стану і так далі, але будемо чесними. Ми це вже проходили. Досить прикриватися війною, аби нишком закручувати гайки та приймати різного роду сором. А суспільство про це дізнаватиметься тільки з трансляцій депутатів в соцмережах, а не з каналу, спеціально для цього створеного", - зазначив народний депутат. Він також нагадав, що законопроєкт щодо трансляцій засідань парламентських комітетів, чекає на підпис президента Володимира Зеленського з 20 січня 2025 року.