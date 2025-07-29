ЄС не погрожував Україні зупинкою фінансування - джерела DW

У Брюсселі не підтверджують інформацію про те, що Європейський Союз нібито попередив владу України про припинення фінансової допомоги у разі, якщо у четвер, 31 липня, Верховна Рада не схвалить законопроєкт, який відновлює незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це DW у вівторок, 29 липня повідомили джерела, наближені до Європейської Комісії.

Посадовець ЄС на умовах анонімності зазначив, що Брюссель наразі не хоче "спекулювати щодо можливих сценаріїв" розвитку ситуації, що склалася довкола скандального закону щодо НАБУ та САП.

"Важливо, щоб Україна могла гарантувати повну незалежність своїх антикорупційних органів. Як ви знаєте, ЄС надає значну фінансову допомогу Україні за умови прогресу в прозорості, судовій реформі та демократичному управлінні. Щодо останніх подій, ми чітко висловили свою позицію, перебуваємо на зв'язку з українською владою і не спекулюватимемо щодо можливих сценаріїв", - наголосив він.

ЗМІ повідомляли про загрози кредитування за низкою програм

У вівторок кілька українських ЗМІ повідомили, що у ЄС не виключають провалу голосування у Верховній Раді за законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП, тому наперед застерегли офіційний Київ: у такому разі фінансова підтримка України буде заморожена.

Йдеться, зокрема, про припинення надання кредитів за рахунок прибутків від заморожених російських активів (програма ERA), а також фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку й Європейського інвестиційного банку, пишуть медіа.