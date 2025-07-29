Євросоюз стане більш вимогливим до України щодо ухвалення реформ

Після знищення незалежності антикорупційної інфраструктури в Україні Євросоюз стане більш вимогливим до України у питаннях, що стосуються ухвалення реформ.

Про це йдеться у публікації "Економічної правди".

Як стало відомо ЕП, 24 липня представники ЄС дипломатичними каналами повідомили уряду Свириденко, що призупиняють виділення всієї фінансової допомоги Україні.

Цю інформацію ЕП підтвердили чотири незалежні джерела в уряді, дипломатичних колах та парламенті. "Все поставили на паузу до виправлення ситуації", - повідомив один з них.

Євросоюз скорочує фінансування України не лише через ухвалення закону про обмеження незалежності НАБУ і САП, говориться у статті. Скорочення стосується чергового траншу і пов'язане з невиконанням низки маяків ще за перший квартал 2025 року.

Наприклад, президент Зеленський вчасно не підписав закон про посилення інституційної спроможності Агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Через це розмір наступного траншу ЄС зменшили з 4,5 млрд євро до 3 млрд євро.

Ще гіршою є ситуація з виконанням маяків за другий квартал 2025 року. За словами заступника голови податкового комітету парламенту Ярослава Железняка, у квітні-червні Україна виконала лише 5 з 11 вимог Євросоюзу, що може призвести до зменшення наступного траншу на 2-3 млрд євро.

Відтак Євросоюз стане більш вимогливим до України у питаннях, що стосуються ухвалення реформ.

Там очікують, що влада вчасно виконає своє "домашнє завдання" та проголосує низку інших важливих законопроєктів, зокрема:

№13150 - щодо забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

№13165-2 - щодо удосконалення декларацій доброчесності суддів та родинних зв'язків судді;

№13107-д - щодо реформування системи професійної освіти;

№9363 - щодо цифровізації виконавчого провадження.

Від уряду партнери очікують й призначення переможця конкурсу на голову Бюро економічної безпеки - детектива НАБУ Олександра Цивінського. Відповідне рішення уряд не ухвалив всупереч закону, посилаючись на "безпекові чинники", які так і не оприлюднив на широкий загал.

Зменшення траншів фінансування від ЄС - передбачувана історія, на яку Україна свідомо підписалася після започаткування Ukraine Facility у 2023 році. Принцип програми: гроші в обмін на реформи, тому невиконання прописаних маяків дійсно має наслідки для фінансування, говориться у публікації.

ЄС зможе переказати недоотримані Україною кошти після того, як пропущені вимоги виконають. І президент Зеленський таки підписав закон про реформу АРМА, тож недоотримані кошти за невиконання вимог першого кварталу надійдуть з наступними траншами.

Проте це все не матиме ніякого значення, якщо Верховна Рада не поверне незалежність антикорупційній інфраструктурі. Для цього парламент повинен скасувати ухвалені напередодні зміни та поверне незалежність НАБУ і САП від генерального прокурора. Відповідний законопроєкт президент вже зареєстрував у Раді, а ухвалити його мають 31 липня - одразу у двох читаннях.