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АНАЛІТИКА

Європейські союзники мають намір звернутися до ЄС за мільярдними кредитами на купівлю зброї для України - ЗМІ

 

Головні союзники України в Європі мають намір звернутися до Європейського Союзу з проханням надати десятки мільярдів євро позик для спільної закупівлі зброї для України та для посилення власної оборони, повідомляє портал Politico в понеділок.

"Напередодні крайнього терміну подання заявок на нову схему позик у обмін на зброю в рамках Механізму сприяння безпеці для Європи на суму 150 мільярдів євро, у вівторок, кілька країн ЄС повідомили POLITICO, що вони розглядають можливість використання цих коштів для допомоги Україні в захисті від повномасштабного вторгнення Росії", - йдеться в повідомленні Politico.

Схема позик була запропонована Європейською Комісією в березні в рамках ширшої програми ReArm Europe і спрямована на стимулювання європейської оборонної промисловості та зменшення багаторічної військової залежності ЄС від США.

"Фінляндія, Данія, Естонія, Литва та Словаччина розглядають можливість отримання позик, , тоді як Польща, Чехія, Латвія, Болгарія та Греція підтвердили, що зроблять це", - пише Politico, посилаючись на інформацію від кількох дипломатів.

"Франція, ймовірно, також подасть заявку на отримання позик, тоді як Німеччина, Швеція та Нідерланди, як очікується, відмовляться, повідомляють джерела, знайомі з планами цих урядів", - повідомляє портал, зазначаючи, що "навіть країни, які не беруть позики, все ж можуть скоротити вартість поставок зброї, беручи участь у спільних закупівлях".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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