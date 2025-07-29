Трамп: мені вже не так цікаво розмовляти з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не особливо зацікавлений у контактах із Володимиром Путіним.

"Мені вже не так цікаво розмовляти", - заявив Трамп у понеділок, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи може особиста зустріч із Путіним допомогти зупинити війну в Україні і чи розглядає він таку можливість.

"Він (Путін - ІФ-У) розмовляє, у нас такі милі розмови, такі шанобливі та приємні розмови. А потім наступної ночі люди гинуть, коли ракета летить у місто і влучає, наприклад, у будинок для людей похилого віку, вони влучають і в інші об'єкти. Куди б вони не влучали, люди гинуть. Тож я не знаю", - додав президент США.

Перед тим Трамп заявив, що скоротить новий дедлайн щодо досягнення угоди між РФ і Україною не перевищуватиме 10-12 днів замість раніше запланованих 50 днів.

"Я зроблю новий дедлайн: 10 або 12 днів відсьогодні. Немає причин чекати. 50 днів - я хочу бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу", - сказав він у понеділок на зустрічі з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером у Шотландії.

Також президент США заявив про розчарування Путіним та намір скоротити 50-денний термін виставленої йому умови для припинення вогню в Україні.

"Ми п'ять разів вже могли дійти згоди. Я багато говорив з президентом Путіним, і розмови йшли дуже добре - кожен з цих п'яти чи чотирьох разів, коли ми дискутували, багато разів. А потім президент Путін виходить і починає запускати ракети в якесь місто на кшталт Києва? і вбиває багато людей у будинку для людей похилого віку, і тіла лежать на вулицях. І я кажу: так робити не треба. Тож подивимося, що з цього вийде. Я дуже розчарований, я розчарований у президенті Путіні. То ж нам доведеться переглянути це, і я збираюся скоротити ті 50 днів, які я йому дав, до меншого терміну, бо, гадаю, я вже знаю відповідь, що буде", - заявив Трамп журналістам у понеділок.

Як повідомлялося, позаминулого тижня Трамп заявив, а речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила: якщо врегулювання війни в Україні не вдасться досягти протягом 50 днів, США введуть 100%-ві мита й вторинні санкції щодо РФ. "Країни, які купують нафту в Росії, також будуть піддані санкціям, і, звичайно, це завдасть глибокої шкоди російській економіці", - заявила Левітт.

Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, що якщо США введуть вторинні мита щодо РФ, то Європі варто вчинити так само.

23 липня міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що введення санкцій проти російської нафти як інструмент тиску на РФ в українському питанні є реальною можливістю.

25 липня Трамп припустив запровадження вторинних санкцій проти РФ навіть раніше оголошеного ним строку. На питання журналіста під час брифінгу минулої п'ятниця, чи наблизився він до введення вторинних санкцій проти РФ, голова держави відповів: "Ми розглядаємо всю цю ситуацію. Можливо, нам доведеться запровадити проти них вторинні санкції".

На уточнююче запитання, чи розглядає він можливість запровадження вторинних санкцій раніше, ніж через 50 днів, Трамп відповів: "Можливо, так".