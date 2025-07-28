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АНАЛІТИКА

Україна розраховує на запрошення в ОЕСР, попри скандал довкола НАБУ

14:40 28.07.2025 |

Політика

 

Україна розраховує на запрошення до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), попри законодавчі зміни щодо незалежності антикорупційних органів. Про це повідомила пресслужба Офісу віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки.

Ці питання Качка обговорив під час онлайн-зустрічі із заступницею генерального секретаря організації Мері Бет Гудман.

"Ми бачимо ОЕСР і потенційний процес вступу до складу робочої групи як можливість закріпити досягнення нашої країни щодо протидії корупції. Наш план залишається незмінним та системним, і я переконаний, що вже ближче до кінця цього року ми зможемо продемонструвати ще більше результатів", - сказав Качка.

Він розповів Мері Бет Гудман деталі законопроєкту, підготовленого президентом Володимиром Зеленським про повернення незалежності Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

"Завдяки злагодженій співпраці з експертами, правоохоронними органами та міжнародними партнерами змогли напрацювати рішення, які, як очікується, парламент розгляне вже цього тижня. Ми вдячні за позицію ОЕСР та врахували всі викладені раніше у вашому листі застереження", - сказав віцепрем'єр.

Качка висловив очікування, що на наступній, віртуальній зустрічі робочої групи з питань боротьби з хабарництвом ОЕСР Україна отримає позитивну оцінку, що дасть змогу отримати запрошення для приєднання до Конвенції ОЕСР щодо боротьби з підкупом.

22 липня, після позбавлення Радою НАБУ і САП незалежності, ОЕСР просила президента Зеленського ветувати закон. Там попередили, що ці зміни законодавства можуть бути розцінені робочою групою OECP як послаблення дотримання Україною своїх зобов'язань і в майбутньому поставлять під загрозу прагнення України приєднатися до ОЕСР.

Україна розраховує на вступ до організації вже у 2026 році.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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