Україна розраховує на запрошення в ОЕСР, попри скандал довкола НАБУ

Україна розраховує на запрошення до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), попри законодавчі зміни щодо незалежності антикорупційних органів. Про це повідомила пресслужба Офісу віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки.

Ці питання Качка обговорив під час онлайн-зустрічі із заступницею генерального секретаря організації Мері Бет Гудман.

"Ми бачимо ОЕСР і потенційний процес вступу до складу робочої групи як можливість закріпити досягнення нашої країни щодо протидії корупції. Наш план залишається незмінним та системним, і я переконаний, що вже ближче до кінця цього року ми зможемо продемонструвати ще більше результатів", - сказав Качка.

Він розповів Мері Бет Гудман деталі законопроєкту, підготовленого президентом Володимиром Зеленським про повернення незалежності Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

"Завдяки злагодженій співпраці з експертами, правоохоронними органами та міжнародними партнерами змогли напрацювати рішення, які, як очікується, парламент розгляне вже цього тижня. Ми вдячні за позицію ОЕСР та врахували всі викладені раніше у вашому листі застереження", - сказав віцепрем'єр.

Качка висловив очікування, що на наступній, віртуальній зустрічі робочої групи з питань боротьби з хабарництвом ОЕСР Україна отримає позитивну оцінку, що дасть змогу отримати запрошення для приєднання до Конвенції ОЕСР щодо боротьби з підкупом.

22 липня, після позбавлення Радою НАБУ і САП незалежності, ОЕСР просила президента Зеленського ветувати закон. Там попередили, що ці зміни законодавства можуть бути розцінені робочою групою OECP як послаблення дотримання Україною своїх зобов'язань і в майбутньому поставлять під загрозу прагнення України приєднатися до ОЕСР.

Україна розраховує на вступ до організації вже у 2026 році.