Посол України розповів про переговори з Німеччиною щодо Taurus та іншої далекобійної зброї

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що Берлін поступово переходить до нової стадії надання військової допомоги Україні, а також він розповів про переговори з Німеччиною щодо крилатих ракет Taurus.

Про це він розповів у інтерв'ю "Європейській правді".

Макеєв розповів, що Німеччина мала кілька стадій надання військової допомоги Україні:

* нульова стадія ("п'ять тисяч шоломів"),

* перша стадія ("круговий обмін"),

* друга стадія, коли Німеччина почала віддавати техніку напряму в ЗСУ з власних запасів;

* третя стадія - виробництво для України.

Тепер, за його словами, Берлін переходить до наступної стадії: замовлення за німецькі гроші зброї для ЗСУ в Україні, в українських виробників, а також спільне виробництво.

"Для цього створені спільні підприємства ключових німецьких компаній та українських компаній. І я дуже сподіваюся, в майбутньому ми перейдемо також на наступний крок: виробництво також спільних продуктів на території Німеччини", - зазначив він.

На уточнювальне запитання, чи може, у контексті спільного виробництва, йти мова про далекобійні ракети, а не тільки дрони, Макеєв відповів, що є низка українських продуктів, які "набагато перевищують Taurus за дальністю, хоча, можливо, не за ефективністю".

"Але це все - предмет розмов. Ми вже звели українських і німецьких виробників. І дуже важливо було бачити дискусії CEO компаній, в тому числі тих, які виробляють далекобійну продукцію, за предметними розмовами на кшталт "а як би нам у вас взяти цю частину, а ми додамо ту частину", - сказав він.

Посол Києва у Німеччині висловив сподівання, що по "далекобійці" та по всіх тих задачах, які поставив президент Володимир Зеленський, "народяться ще нові альянси між українськими та німецькими зброярами".