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Посол у Німеччині: Берлін стає відкритішим до членства України в НАТО
13:57 28.07.2025 |
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв розповів про зміни в політиці Берліна після приходу до влади канцлера Фрідріха Мерца та про зростання підтримки євроатлантичного курсу України.
Про це він розповів у інтерв'ю "Європейській правді".
Макеєв розповів про вагомі зрушення у німецькій політиці стосовно НАТО після обрання канцлером Мерца.
За його словами, якщо раніше про перспективу членства України в Альянсі говорила лише колишня очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, то нині це - позиція всієї коаліції.
"Вперше на раді Україна-НАТО від німців пролунала теза про членство України в НАТО. Їхні заяви вже йдуть трошки далі, ніж формулювання Альянсу", - наголосив він.
За його словами, Україна вже співпрацює з Міноборони Німеччини та оборонною промисловістю для обміну досвідом ЗСУ.
"Наша ціль тут - ще більша інтеграція наша із ними. І вже зараз є атмосфера, яка дозволяє говорити про набагато глибші процеси, ніж досі", - наголосив посол.
Щодо особистої позиції Мерца щодо членства України в НАТО, Макеєв висловив упевненість: "Немає підстав у цьому сумніватися".
Він також підкреслив підтримку України з боку ключових фігур німецького уряду - міністра оборони Бориса Пісторіуса, міністра фінансів Ларса Клінгбайля, міністра закордонних справ Йоганна Вадефуля.
На питання, чи буде Німеччина готова припинити гальмувати вступ України до НАТО, Макеєв відповів дипломатично.
"З'явилися й інші гальма у світі. Але як посол України в Німеччині, відповім коротко: я над цим працюватиму", - додав він.
У травні міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, який очолив німецьке зовнішньополітичне відомство після Бербок, заявив, що вважає шлях України до НАТО "незворотним".
Водночас нещодавно писали, що Мерц висловив сумнів, що Україна зможе стати членом Європейського Союзу до завершення наступного семирічного бюджетного циклу.
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