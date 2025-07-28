Поліція відкрила провадження щодо цензури в телемарафоні після заяв журналіста Лесного, повідомила нардеп Геращенко

Національна поліція України відкрила кримінальне провадження, внесла в Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР) відомості та розпочала досудове розслідування після звернення народного депутата фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко щодо перешкоджання законній професійній діяльності журналіста Євгена Лесного, який раніше звільнився з одного з телеканалів марафону та заявляв про цензуру на ньому.

"Повідомляємо Вам, що 25.07.2025, мною за дорученням заступника начальника відділу дізнання Шевченківського управління поліції за фактами викладеними у Вашому зверненні... внесено відомості до ЄРДР №12025105100001173 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.171 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній професійній діяльності журналіста)", - йдеться у відповіді на депутатський запит, скан-копію якого Геращенко опублікувала в Facebook в суботу вранці.

Також парламентарка опублікувала скан-копію витягу з ЄРДР про відкриття провадження №12025105100001173, де вона заявлена як потерпіла, в якому зазначається: "25.07.2025 до відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м.Києві надійшло зверенння народного депутата Геращенко І.В. щодо вчинення перешкоджання законній професійній діяльності журналіста Лесного Є.В.".

Геращенко заявляє про "політичну цензуру та зачистку інформаційного поля" та повідомила, що "Європейська солідарність" направила відповідні звернення про вчинення кримінального злочину на марафоні "Єдині новини" не тільки до Нацполіції, але і до Офісу генерального прокурора України, "від якого ще чекаємо реакції".

При цьому в коментарі до повідомлення депутатка відзначає, що представникам "Євросолідарності" вже чотири роки не надають ефірний час для виголошення своєї позиції з приводу законопроєктів, що розглядаються Верховною Радою, і "вже 4 роки на телеканалі "Рада" немає опозиції". "Також з нетерпінням чекаємо засідання з цього приводу профільного комітету свободи слова, який мав би кричати про політичну цензуру, Ярослав Юрчишин", - додала Геращенко.

14 липня журналіст Євген Лесной у статті "Особистий досвід роботи в телемарафоні "Єдині новини", опублікованій на сайті видання "Детектор медіа", зробив заяви про цензуру, заборону на опозиційних спікерів та критику влади на телеканалі, де працював у 2024-25рр. При цьому він не називає, про який саме з телеканалів телемарафону йдеться, оскільки при звільненні підписав документи про нерозголошення інформації, що може зашкодити репутації медіа, але відзначив, що "все, що відбувається там, де працював я, мало чим відрізняється від того, що відбувається на інших українських телеканалах, які за державний кошт виробляють контент для марафону".

"У марафоні загалом не вітають жодних спікерів, які критикують владу. Інформаційні продюсери постійно запитували шеф-редакторку: чи можна брати коментар певного експерта. І відповідь надходила не відразу - бо погодження йшло "згори". У журналіста завжди є способи донести важливе - через коментарі спікерів. Але коли ці синхрони "обрізають" до повного знеособлення - журналістика втрачає сенс. Це називається одним словом: цензура. За півтора року роботи один мій сюжет зняли з ефіру. Причина - участь у ньому депутатки від "Голосу" Інни Совсун", - розповів Лесной в своїй статті, яку опублікував з нагоди звільнення з телеканалу, на якому пропрацював півтора роки.