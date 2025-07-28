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АНАЛІТИКА

Литва виділить до 30 млн євро на Patriot для України

 

Литва готова зробити свій внесок у постачання систем Patriot в Україну і планує виділити на ці цілі до 30 млн євро.

Про це повідомила глава Міноборони Литви Довіле Шакалієне на своїй сторінці у Facebook за підсумками зустрічі з главою Пентагону Пітом Гегсетом, передає "Європейська правда".

Під час переговорів вона висловила підтримку рішенню президента США Дональда Трампа надати Україні зброю американського виробництва за рахунок фінансування союзників по НАТО.

"Під час зустрічі я також висловила підтримку рішення президента Дональда Трампа постачати Україні зброю виробництва США, яка б повністю фінансувалася союзниками по НАТО. Литва також готова сприяти постачанню в Україну систем Patriot. На ці цілі плануємо виділити до 30 мільйонів євро", - написала Шакалієне.

Як відомо, 14 липня президент Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Рютте у Вашингтоні заявив, що США не постачатимуть зброю Україні безкоштовно - тепер її закупівлю оплачуватимуть європейські країни та Канада.

22 липня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна поки не отримала підтвердження строків, коли США зможе передати Берліну системи Patriot на заміну тим, які відправлять для України.

Як відомо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на початку 29-го засідання Контактної групи з питань оборони України оголосив, що Німеччина і США досягли домовленості про надання Україні п'яти ЗРК Patriot.
Ключові теги: Литва, США
 

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