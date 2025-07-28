Фінансові новини
- |
- 28.07.25
- |
- 12:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Литва виділить до 30 млн євро на Patriot для України
10:17 28.07.2025 |
Литва готова зробити свій внесок у постачання систем Patriot в Україну і планує виділити на ці цілі до 30 млн євро.
Про це повідомила глава Міноборони Литви Довіле Шакалієне на своїй сторінці у Facebook за підсумками зустрічі з главою Пентагону Пітом Гегсетом, передає "Європейська правда".
Під час переговорів вона висловила підтримку рішенню президента США Дональда Трампа надати Україні зброю американського виробництва за рахунок фінансування союзників по НАТО.
"Під час зустрічі я також висловила підтримку рішення президента Дональда Трампа постачати Україні зброю виробництва США, яка б повністю фінансувалася союзниками по НАТО. Литва також готова сприяти постачанню в Україну систем Patriot. На ці цілі плануємо виділити до 30 мільйонів євро", - написала Шакалієне.
Як відомо, 14 липня президент Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Рютте у Вашингтоні заявив, що США не постачатимуть зброю Україні безкоштовно - тепер її закупівлю оплачуватимуть європейські країни та Канада.
22 липня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна поки не отримала підтвердження строків, коли США зможе передати Берліну системи Patriot на заміну тим, які відправлять для України.
Як відомо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на початку 29-го засідання Контактної групи з питань оборони України оголосив, що Німеччина і США досягли домовленості про надання Україні п'яти ЗРК Patriot.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|FT: Україна отримає 33 тисячі комплектів на базі ШІ для бойових дронів
|Рубіо: Трампу уривається терпець щодо Путіна
|ЄС та США нарешті уклали торговельну угоду: фон дер Ляєн розповіла деталі
|Посли ЄС схвалили "урізаний" через брак реформ 4-й транш Ukraine Facility
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Поліція відкрила провадження щодо цензури в телемарафоні після заяв журналіста Лесного, повідомила нардеп Геращенко
|Литва виділить до 30 млн євро на Patriot для України
|Зеленський підписав закон про реформу АРМА, необхідний для отримання коштів Ukraine Facility
|FT: Україна отримає 33 тисячі комплектів на базі ШІ для бойових дронів
|Україна синхронізувала санкції щодо РФ з 18-им пакетом ЄС
|Рубіо: Трампу уривається терпець щодо Путіна
Бізнес
|У роботі Starlink на кілька годин стався масштабний збій
|Сема Альтмана непокоїть вразливість фінансових систем перед ШІ
|У Британії виробництво автомобілів упало до найнижчого рівня за останні 72 роки
|Нова технологія захисту анодів подвоює ресурс акумуляторів електрокарів
|Трамп передумав розділяти NVIDIA та дозволив продаж чипів у Китай після знайомства з Дженсеном Хуангом
|Apple запускає AppleCare One — підписку для захисту декількох гаджетів за $20 на місяць
|SpaceX попереджає інвесторів, що Маск може знову зайнятися політикою