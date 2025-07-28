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АНАЛІТИКА

Україна синхронізувала санкції щодо РФ з 18-им пакетом ЄС

 

Президент Володимир Зеленський у неділю, 27 липня, своїми указами № 554/2025 і № 555/2025 увів у дію нові рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних та інших санкцій.

За його словами, одним з цих рішень в юрисдикції України синхронізовані санкції, передбачені 18-им пакетом обмежувальних заходів Європейського Союзу щодо Росії. "Наразі всі 18 пакетів санкцій повністю синхронізовані та чинні в Україні", - зазначив він.

Друге рішення запроваджує обмеження щодо компаній, які видобувають і переробляють рідкісноземельні, рідкісні та дорогоцінні метали для виробництва електроніки, систем наведення, двигунів, безпілотників та інших потреб військово-промислового комплексу РФ.

"Працюємо для того, щоб наші санкції були синхронізовані в юрисдикціях партнерів", - зазначив президент України.

Під санкції потрапили майже 150 людей і компаній

Зеленський додав, що санкції, синхронізовані з останнім рішенням ЄС, застосовані, зокрема, до структур, пов'язаних з російським "тіньовим флотом" танкерів.

Під обмеження потрапили 45 компаній з Росії, Білорусі, Китаю, Гонконгу, Туреччини, Азербайджану, Маврикію, Об'єднаних Арабських Еміратів, Сінгапуру та Індії. Також у санкційному переліку вісім громадян РФ, КНР, Ірану, Індії та Азербайджану.

До санкційних списків щодо підприємств, задіяних у видобутку і переробці металів, потрапили 45 громадян Росії, 49 компаній з РФ і одна - з Казахстану.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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