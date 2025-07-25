Членом фракції «Голос» може стати політолог Давидюк замість Рущишина

Україна не закрила три з 16 індикаторів, запланованих на перший квартал, і чотири з 11 - на другий квартал. Йдеться про законодавчі та урядові рішення, що мають продемонструвати прогрес у реформах і зміцненні інституцій та є умовою для виділення Україні коштів за програмою.