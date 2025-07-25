Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Членом фракції «Голос» може стати політолог Давидюк замість Рущишина

17:17 25.07.2025 |

Політика

 

Політолог Микола Давидюк може увійти до складу фракції "Голос" на місце Ярослава Рущишина, який загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Давидюк входить до виборчого списку партії "Голос" під №27. Він народився 18 липня 1988 року. Закінчив НПУ ім. Драгоманова за спеціальністю "іспанська мова та зарубіжна література". Кандидат політичних наук. У 2018 році проходив стажування у Harvard Kennedy School при Гарвардському університеті. За інформацією "Руху Чесно", Давидюк балотувався до Верховної Ради 8 скликання від "Радикальної партії Олега Ляшка".

Народний депутат, член фракції "Голос" Ярослав Рущишин загинув у ДТП.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7824
  0,0086
 0,02
EUR
 1
 48,9815
  0,1194
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3436  0,05 0,12 41,9700  0,03 0,08
EUR 48,6800  0,05 0,10 49,4514  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,04 0,10 41,7800  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес