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Членом фракції «Голос» може стати політолог Давидюк замість Рущишина
17:17 25.07.2025 |
Політолог Микола Давидюк може увійти до складу фракції "Голос" на місце Ярослава Рущишина, який загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.
Давидюк входить до виборчого списку партії "Голос" під №27. Він народився 18 липня 1988 року. Закінчив НПУ ім. Драгоманова за спеціальністю "іспанська мова та зарубіжна література". Кандидат політичних наук. У 2018 році проходив стажування у Harvard Kennedy School при Гарвардському університеті. За інформацією "Руху Чесно", Давидюк балотувався до Верховної Ради 8 скликання від "Радикальної партії Олега Ляшка".
Народний депутат, член фракції "Голос" Ярослав Рущишин загинув у ДТП.
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