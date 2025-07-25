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АНАЛІТИКА

Понад 5,8 тис. і понад 9,5 тис. учасників зафіксовано в перші два дні акції проти обмеження незалежність НАБУ/САП - ОЗОН

12:31 25.07.2025 |

Політика

Понад 5,8 тис. і понад 9,5 тис. учасників зафіксовано в перші два дні акції проти обмеження незалежність НАБУ/САП - ОЗОН

 

На акції в Києві проти закону, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), у перший день зафіксовано 5,8 тис. учасників, у другий - 9,5 тис., свідчить інформація моніторингових груп ОЗОН Центру громадянських свобод.

Згідно даних моніторингових груп, ввечері 22 липня, у перший день на піку акції зафіксовано 5814 учасників (з похибкою у 500 людей), а 23 липня, у другий день на піку акції зафіксовано 9528 учасників (з похибкою у 1000 людей).

Зазначається, що в обидва дні під час акції монітори не зафіксували порушень з боку правоохоронних органів.

Як повідомлялося, згідно з інформацією місцевих медіа і відкритих джерел, відомо, що відповідні акції також проходили й в інших містах, зокрема в Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі, Івано-Франківську, Запоріжжі, Чернівцях, Вінниці, Луцьку, Кривому Розі, Тернополі, Житомирі, Рівному, Полтаві, Хмельницькому, Чернігові, Кременчуці.

В свою чергу, в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили, що РФ, зокрема спецслужби та пропагандисти, ретельно та поглиблено вивчають ситуацію всередині України, щоб використати повʼязані із ухваленням закону №12414 протести для підриву здатності України чинити спротив повномасштабній збройній агресії.

24 липня президент Володимиром Зеленським вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо повноважень НАБУ та САП.

Також президент прокоментував мітинги, які пройшли у низці міст України проти обмеження повноважень антикорупційних органів, зауваживши, що важливо, що українці так гідно реагують на всі події.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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