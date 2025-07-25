Фінансові новини
- |
- 25.07.25
- |
- 12:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Понад 5,8 тис. і понад 9,5 тис. учасників зафіксовано в перші два дні акції проти обмеження незалежність НАБУ/САП - ОЗОН
12:31 25.07.2025 |
На акції в Києві проти закону, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), у перший день зафіксовано 5,8 тис. учасників, у другий - 9,5 тис., свідчить інформація моніторингових груп ОЗОН Центру громадянських свобод.
Згідно даних моніторингових груп, ввечері 22 липня, у перший день на піку акції зафіксовано 5814 учасників (з похибкою у 500 людей), а 23 липня, у другий день на піку акції зафіксовано 9528 учасників (з похибкою у 1000 людей).
Зазначається, що в обидва дні під час акції монітори не зафіксували порушень з боку правоохоронних органів.
Як повідомлялося, згідно з інформацією місцевих медіа і відкритих джерел, відомо, що відповідні акції також проходили й в інших містах, зокрема в Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі, Івано-Франківську, Запоріжжі, Чернівцях, Вінниці, Луцьку, Кривому Розі, Тернополі, Житомирі, Рівному, Полтаві, Хмельницькому, Чернігові, Кременчуці.
В свою чергу, в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили, що РФ, зокрема спецслужби та пропагандисти, ретельно та поглиблено вивчають ситуацію всередині України, щоб використати повʼязані із ухваленням закону №12414 протести для підриву здатності України чинити спротив повномасштабній збройній агресії.
24 липня президент Володимиром Зеленським вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо повноважень НАБУ та САП.
Також президент прокоментував мітинги, які пройшли у низці міст України проти обмеження повноважень антикорупційних органів, зауваживши, що важливо, що українці так гідно реагують на всі події.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ провело обшуки в будинку Шурми в Німеччині – джерела УП
|Президентський законопроєкт про НАБУ/САП повертає можливість правоохоронців проникати до житла без застережень - юрист
|США підтримали продаж Україні військової допомоги на ще 330 мільйонів доларів
|На сайті Верховної Ради з'явився законопроєкт Зеленського про НАБУ та САП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Рада розгляне законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ та САП 31 липня - Стефанчук
|Понад 5,8 тис. і понад 9,5 тис. учасників зафіксовано в перші два дні акції проти обмеження незалежність НАБУ/САП - ОЗОН
|Україна отримала підтвердження на 3 системи Patriot із 10 необхідних – Зеленський
|НАБУ провело обшуки в будинку Шурми в Німеччині – джерела УП
|Німеччина готується поставити Україні восьму систему IRIS-T - посол
|Зеленський зобов'язав підготувати договір на $10-30 млрд щодо закупівлі США дронів в України
Бізнес
|SpaceX попереджає інвесторів, що Маск може знову зайнятися політикою
|Відео в Google Диску тепер матимуть функцію попереднього перегляду кадрів, як в YouTube
|Apple уникне нових штрафів ЄС завдяки змінам у роботі App Store
|Прибуток американського автогіганта впав на третину через мита Трампа
|В'єтнам почне забороняти бензинові мотоцикли з 2026 року
|BYD відкладає запуск заводу в Угорщині
|ChatGPT щодня отримує 2,5 млрд. запитів, і це набагато менше, ніж у лідера