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Україна отримала підтвердження на 3 системи Patriot із 10 необхідних – Зеленський
11:43 25.07.2025 |
Україна отримала підтвердження на 3 системи Patriot з 10 необхідних: Німеччина дала підтвердження на дві системи, Норвегія - на одну, повідомив президент України Володимир Зеленський.
Під час спілкування з журналістами, він зазначив, що зараз Україна з партнерами працює над тим, щоб забезпечити ці 10 систем. При цьому є підтвердження на 3 системи.
"Три. Офіційно я отримав підтвердження Німеччини на дві системи, Норвегія - одна. Зараз ми працюємо з нідерландськими партнерами", - сказав Зеленський.
За словами президента, "з питанням ракет працюємо, ракети у нас є", однак усе ще "боремось над ліцензією виробництва", при цьому у Німеччині з'являється майданчик.
Зеленський зазначив, що президент США Дональд Трамп буде продавати Україні системи Patriot, є завдання знайти гроші на всі 10 систем.
"Хотілося б мати до кожної системи одразу пакет з ракетами", - додав глава держави.
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