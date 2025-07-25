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АНАЛІТИКА

Україна отримала підтвердження на 3 системи Patriot із 10 необхідних – Зеленський

 

Україна отримала підтвердження на 3 системи Patriot з 10 необхідних: Німеччина дала підтвердження на дві системи, Норвегія - на одну, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Під час спілкування з журналістами, він зазначив, що зараз Україна з партнерами працює над тим, щоб забезпечити ці 10 систем. При цьому є підтвердження на 3 системи.

"Три. Офіційно я отримав підтвердження Німеччини на дві системи, Норвегія - одна. Зараз ми працюємо з нідерландськими партнерами", - сказав Зеленський.

За словами президента, "з питанням ракет працюємо, ракети у нас є", однак усе ще "боремось над ліцензією виробництва", при цьому у Німеччині з'являється майданчик.

Зеленський зазначив, що президент США Дональд Трамп буде продавати Україні системи Patriot, є завдання знайти гроші на всі 10 систем.

"Хотілося б мати до кожної системи одразу пакет з ракетами", - додав глава держави.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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