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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Німеччина готується поставити Україні восьму систему IRIS-T - посол
10:51 25.07.2025 |
Німеччина поставила Україні вже понад 60 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, готує до відправки ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T та готова спільно будувати з українськими виробниками додаткові системи ППО, повідомив надзвичайний і повноважний посол України у ФРН Олексій Макеєв.
"Нам поставили понад 60 Gepard. Тобто більшість гепардів, що можна було зловити в лісах всього світу - вже зловили, і вони пасуться на українських пасовиськах", - сказав він під час спілкування з українськими журналістами в Києві в четвер.
Макеєв зазначив, що ця німецька система успішно себе зарекомендувала в Україні, зокрема має високий рівень ефективності передусім проти дронів типу "Шахед". Однак дипломат додав, що тактика застосування росіянами "шахедів" змінилася, що ускладнює ураження по цілях.
Крім того, він відзначив зенітний артилерійський комплекс Skynex компанії Rheinmetall, що показує гарні результати на службі в Повітряних силах. За словами посла, Україна буде далі працювати щодо поставок зазначених систем.
"Щобільше, вже є перші ідеї між представниками оборонної індустрії України і Німеччини, щоб спільно будувати додаткові системи ППО. Тобто брати гармату від Rheinmetall, ставити її на інший шасі, інкорпорувати також ракетні системи", - пояснив Макеєв.
Він також повідомив, що необхідні Україні системи ППО IRIS-T продовжують постачатися Німеччиною: "Вже сім систем зайшло, восьма заходить".
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