Зеленський зобов'язав підготувати договір на $10-30 млрд щодо закупівлі США дронів в України

США купуватимуть дрони в України.

Завдання підготувати договори на $10-20-30 млрд поставив президент Володимир Зеленський перед секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим, міністром оборони Денисом Шмигалем і радником президента зі стратегічних питань Олександром Камишіним.

"Далі - з Америкою, з президентом Трампом, ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість. Я поставив завдання Умєрову, Шмигалю та Камишіну. Вони будуть цим займатися. Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на 10-20-30 мільярдів доларів", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у четвер.

Зеленський 16 липня заявив, що США хочуть купувати українські дрони. Україна зацікавлена у купівлі засобів для формування повітряного щита.

"Є багато дронів, які маємо тільки ми. І ми обговорюємо це з президентом Трампом. Я сказав йому, що дуже хочу купувати у вас речі, які є тільки у вас. Він мені сказав, що Америка хоче купувати українські безпілотники... Я дуже хочу, щоб Америка допомогла нам захистити наше небо. Це дуже важливо", - заявив Зеленський в інтерв'ю кореспонденту Newsmax Шелбі Вайлдер у Києві.

