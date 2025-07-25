Зустріч Зеленського і Путіна: в РФ скептично оцінили ідею

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков скептично оцінив можливість зустрічі між президентами України і Росії до кінця серпня. Коментуючи у четвер, 24 липня, таку пропозицію, речник Кремля зазначив, що йому "важко уявити", яким чином можливо за такий короткий час подолати "відстань" і "зблизити позиції" обох сторін.

Однак, Пєсков зауважив, що "сказати, що чогось точно не буде, неможливо". "Спочатку все-таки потрібно виконати весь обсяг роботи, а потім надати можливість главам (держав. - Ред.) зафіксувати ті напрацювання, які досягнуто", - цитує прессекретаря Путіна російська агенція "РИА Новости".

Натомість голова переговорної групи РФ у Стамбулі Володимир Мединський наголосив, що позиції Росії та України, викладені в проєктах меморандумів, якими сторони обмінялися раніше і які обговорювалися в ході третього раунду переговорів, є "досить далекими одна від одної". "Ми довго обговорювали позиції, викладені нашими сторонами в меморандумах, переданих минулого разу. Позиції досить далекі одна від одної", - сказав Мединський, цитує "Интерфакс".

Переговори в Стамбулі

Третій раунд переговорів української і російської делегації у Стамбулі відбувся 23 липня і тривав близько 40 хвилин. Сторони домовилися про продовження обмінів полоненими, але не досягли прогресу з питань припинення вогню, повідомили учасники української делегації.

Крім того, українська сторона запропонувала РФ організувати зустріч президентів України Володимира Зеленського і Росії Володимира Путіна у серпні.