Фінансові новини
- |
- 25.07.25
- |
- 10:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зустріч Зеленського і Путіна: в РФ скептично оцінили ідею
09:59 25.07.2025 |
Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков скептично оцінив можливість зустрічі між президентами України і Росії до кінця серпня. Коментуючи у четвер, 24 липня, таку пропозицію, речник Кремля зазначив, що йому "важко уявити", яким чином можливо за такий короткий час подолати "відстань" і "зблизити позиції" обох сторін.
Однак, Пєсков зауважив, що "сказати, що чогось точно не буде, неможливо". "Спочатку все-таки потрібно виконати весь обсяг роботи, а потім надати можливість главам (держав. - Ред.) зафіксувати ті напрацювання, які досягнуто", - цитує прессекретаря Путіна російська агенція "РИА Новости".
Натомість голова переговорної групи РФ у Стамбулі Володимир Мединський наголосив, що позиції Росії та України, викладені в проєктах меморандумів, якими сторони обмінялися раніше і які обговорювалися в ході третього раунду переговорів, є "досить далекими одна від одної". "Ми довго обговорювали позиції, викладені нашими сторонами в меморандумах, переданих минулого разу. Позиції досить далекі одна від одної", - сказав Мединський, цитує "Интерфакс".
Переговори в Стамбулі
Третій раунд переговорів української і російської делегації у Стамбулі відбувся 23 липня і тривав близько 40 хвилин. Сторони домовилися про продовження обмінів полоненими, але не досягли прогресу з питань припинення вогню, повідомили учасники української делегації.
Крім того, українська сторона запропонувала РФ організувати зустріч президентів України Володимира Зеленського і Росії Володимира Путіна у серпні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Президентський законопроєкт про НАБУ/САП повертає можливість правоохоронців проникати до житла без застережень - юрист
ТОП-НОВИНИ
|США підтримали продаж Україні військової допомоги на ще 330 мільйонів доларів
|На сайті Верховної Ради з'явився законопроєкт Зеленського про НАБУ та САП
|НБУ погіршив прогноз щодо зростання економіки України
|НБУ втретє поспіль зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Зустріч Зеленського і Путіна: в РФ скептично оцінили ідею
|США підтримали продаж Україні військової допомоги на ще 330 мільйонів доларів
|Єврокомісарка Кос після розмови з Качкою: «Уважно стежимо за подіями в Україні»
|У Верховній Раді можуть розглянути новий законопроєкт щодо НАБУ і САП наступного тижня — депутат
|У НАБУ пояснили, хто буде проводити поліграф для детективів, згідно з новим законопроєктом
|На сайті Верховної Ради з'явився законопроєкт Зеленського про НАБУ та САП
|Майбутнє відносин ЄС із Китаєм визначатиме ставлення Пекіна до війни в Україні - фон дер Ляєн
Бізнес
|Apple уникне нових штрафів ЄС завдяки змінам у роботі App Store
|Прибуток американського автогіганта впав на третину через мита Трампа
|В'єтнам почне забороняти бензинові мотоцикли з 2026 року
|BYD відкладає запуск заводу в Угорщині
|ChatGPT щодня отримує 2,5 млрд. запитів, і це набагато менше, ніж у лідера
|Маск анонсував Baby Grok - безпечний чат-бот для дітей від xAI
|Повернення Nvidia до Китаю стикається з перешкодами у виробництві