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АНАЛІТИКА

Єврокомісарка Кос після розмови з Качкою: «Уважно стежимо за подіями в Україні»

 

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос запевнила, що ЄС "уважно стежить" за ситуацією в Україні, повʼязаною з антикорупційною інфраструктурою.

Про це вона написала на Х, повідомляє "Європейська правда".

Кос розповіла про свою розмову з віцепремʼєр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою, підкресливши, що "уважно стежить за розвитком подій в Україні".

"Обговорила з Тарасом Качкою, що верховенство права та цінності ЄС - це не лише критерії вступу: це те, чого прагнуть українці. Будуймо довіру разом. ЄС продовжуватиме надавати підтримку на основі спільних цінностей", - додала вона.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність антикорупційних органів. Його було внесено до парламенту в четвер.

Посли G7 привітали обіцянку Зеленського про повернення незалежності антикорупційним інституціям та запропонували свою допомогу у цьому.
Ключові теги: ЄС
 

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