У Верховній Раді можуть розглянути новий законопроєкт щодо НАБУ і САП наступного тижня — депутат

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що голосування у Верховній Раді щодо поданого президентом законопроєкту щодо НАБУ і САП, може відбутися наступного тижня.

Про це Железняк повідомив у Telegram.

За його словами, «дуже ймовірно», що це відбудеться орієнтовно 29-31 липня.

«Очевидно, що це має бути одразу і за основу, і в цілому. Швидко ж ухвалили, тому тепер нумо швидко і скасовувати», - додав парламентар.

Депутат Олексій Гончаренко додав, що парламентарі вже вирішують, коли провести позачергове засідання Верховної Ради, щоб проголосувати законопроєкт №13533.

За інформацією Гончаренка, попередньо, позачергове засідання може відбутися у вівторок, 29 липня.

Більше про законопроєкт

Президент Володимир Зеленський заявив, що він із правоохоронними органами готує законопроєкт про «посилення незалежності антикорупційних органів».

Президент повідомляв, що погодив текст законопроєкту, який «гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання».

Згідно з текстом документа, який оприлюднили на сайті ВР, підпорядкування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури генеральному прокурору скасовується, тож САП матиме окремого керівника. Серед інших положень законопроєкту, зокрема, посилення повноважень САП, обмеження впливу генпрокурора на НАБУ, інституційна незалежність САП, спрощення процедури призначення прокурорів.