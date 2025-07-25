У НАБУ пояснили, хто буде проводити поліграф для детективів, згідно з новим законопроєктом

У Національному антикорупційному бюро повідомили, що в новому законопроєкті щодо антикорупційних органів перевірку на поліграфі для працівників НАБУ проводити буде не Служба безпеки України, а управління внутрішнього контролю Бюро.

Про це повідомили в НАБУ.

Там зазначили, що законопроєкт, який має усунути загрози незалежності антикорупційних органів, передбачає, зокрема, проходження поліграфа працівниками НАБУ, які мають доступ до державної таємниці. Ці перевірки пропонується проводити саме управлінню внутрішнього контролю НАБУ.

У НАБУ наголосили, що застосування поліграфа в таких випадках - усталена внутрішня практика Бюро.

«Працівники проходять поліграф під час службових розслідувань, призначень і перепризначень. Це не новація, а інструмент внутрішньої доброчесності», - зазначили в Бюро.

У 2024 році управління внутрішнього контролю провело понад 200 психофізіологічних опитувань працівників НАБУ із використанням поліграфа.

«Важливо, щоби методологія таких перевірок, затверджена НАБУ і СБУ, виключала ризики втручання в оперативну діяльність або тиск на працівників», - наголосили у відомстві.

Більше про законопроєкт

Президент Володимир Зеленський заявив, що він із правоохоронними органами готує законопроєкт про «посилення незалежності антикорупційних органів».

Президент повідомляв, що погодив текст законопроєкту, який «гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання».

Згідно з текстом документа, який оприлюднили на сайті ВР, підпорядкування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури генеральному прокурору скасовується, тож САП матиме окремого керівника. Серед інших положень законопроєкту, зокрема, посилення повноважень САП, обмеження впливу генпрокурора на НАБУ, інституційна незалежність САП, спрощення процедури призначення прокурорів.

Також документ передбачає, що працівники Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Бюро економічних розслідувань, Офісу генерального прокурора України, Державного бюро розслідувань, які мають доступ до державної таємниці, що два роки повинні будуть проходити перевірку на поліграфі щодо вчинення дій на користь росії.

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський увечері 22 липня підписав закон, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За словами депутатки Анастасії Радіної, туди додали правки, які «роблять САП декоративною інституцією і передбачають повне узалежнення діяльності НАБУ і САП від волі генерального прокурора».

На тлі цього рішення тисячі людей вийшли на акцію протесту в Києві та інших містах України. Учасники акцій скандували: «Вето на закон», «Поверніть Європу», «Ганьба».

Перед законодавчими змінами в працівників НАБУ та САП також відбувалися масовані обшуки. СБУ та Офіс генпрокурора заявили про викриття російського впливу на НАБУ. Окремим працівникам Бюро інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з рф, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

Перипетії з НАБУ та САП не оминули увагу міжнародних партнерів України: протягом останніх днів низка політиків звернулися до Зеленського та української влади із публічними закликами або особисто, наголошуючи на необхідності зберегти антикорупційні інституції.