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АНАЛІТИКА

Майбутнє відносин ЄС із Китаєм визначатиме ставлення Пекіна до війни в Україні - фон дер Ляєн

 

Ставлення Китаю до агресивної російської війни проти України матиме безпосередній вплив і визначатиме майбутнє відносин Європейського Союзу з КНР.

Про це на брифінгу в Пекіні за підсумками саміту ЄС - Китай заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Як дві найбільші світові потуги, ЄС і Китай несуть спільну відповідальність за дотримання міжнародних норм і правил та поваги до інституцій, і саме тому ми порушуємо критичне питання підтримки Китаєм агресивної війни Росії проти України», - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, ця найбільша з часів завершення Другої світової війна на Європейському континенті має прямий вплив на безпеку і стабільність Європейського Союзу.

«Тому (на зустрічах із лідерами Китаю - ред.) ми висловили наші очікування, що Китай врахує ці занепокоєння, а також очікуємо, що він використає свій вплив, аби змусити Росію погодитись на припинення вогню, сісти за стіл переговорів, розпочати реальні мирні перемовини та покласти край кровопролиттю», - зазначила президентка Єврокомісії.

«Те, як Китай продовжуватиме взаємодіяти з війною Путіна, буде визначальним фактором для наших подальших відносин», - підкреслила вона.
Ключові теги: ЄС, Китай
 

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