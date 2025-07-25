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Майбутнє відносин ЄС із Китаєм визначатиме ставлення Пекіна до війни в Україні - фон дер Ляєн
23:41 24.07.2025 |
Ставлення Китаю до агресивної російської війни проти України матиме безпосередній вплив і визначатиме майбутнє відносин Європейського Союзу з КНР.
Про це на брифінгу в Пекіні за підсумками саміту ЄС - Китай заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Як дві найбільші світові потуги, ЄС і Китай несуть спільну відповідальність за дотримання міжнародних норм і правил та поваги до інституцій, і саме тому ми порушуємо критичне питання підтримки Китаєм агресивної війни Росії проти України», - сказала фон дер Ляєн.
За її словами, ця найбільша з часів завершення Другої світової війна на Європейському континенті має прямий вплив на безпеку і стабільність Європейського Союзу.
«Тому (на зустрічах із лідерами Китаю - ред.) ми висловили наші очікування, що Китай врахує ці занепокоєння, а також очікуємо, що він використає свій вплив, аби змусити Росію погодитись на припинення вогню, сісти за стіл переговорів, розпочати реальні мирні перемовини та покласти край кровопролиттю», - зазначила президентка Єврокомісії.
«Те, як Китай продовжуватиме взаємодіяти з війною Путіна, буде визначальним фактором для наших подальших відносин», - підкреслила вона.
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