Німецький виробник РЛС отримав замовлення для України на 340 млн євро

Німецька компанія Hensoldt отримала замовлення вартістю понад 340 мільйонів євро на постачання Україні радарів для зміцнення її протиповітряної оборони.

Про це компанія повідомила в четвер, передає "Європейська правда".

У межах замовлення на суму понад 340 мільйонів євро Україна отримає радари TRML-4D та SPEXER 2000 3D MkIII. Їхня кількість не уточнюється, як і орієнтовні строки поставки.

Радар TRML-4D забезпечує швидке виявлення та відстеження близько 1500 цілей в радіусі до 250 км. Ідеться про всі типи повітряних цілей - крилаті ракети, дрони, літаки та вертольоти.

SPEXER 2000 є частиною нової системи протиповітряної оборони Skyranger 30 на базі гармат від Rheinmetall і використовується для автоматичного виявлення наземних, морських і низьколітаючих повітряних цілей.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала понад десяток радарів TRML-4D.

Раніше у Hensoldt заявляли, що навіть припинення вогню в Україні протягом наступного десятиліття не змінить загрозу для НАТО з боку Росії.