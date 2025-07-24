FT: Макрон і Кошта переконували Зеленського відмовитись від закону про НАБУ і САП

Західні союзники, зокрема президент Франції Емманюель Макрон і глав Європейської ради Антоніу Кошта, намагались переконати українського президента Володимира Зеленського відмовитись від підписання закону № 12414, який значно підриває незалежність спеціалізованих антикорупційних органів України.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на обізнані джерела, пише "Європейська правда".

Видання нагадує, що скандальний закон дуже швидко потрапив на підпис українському президенту. На цьому тлі західні союзники України поспішили переконати Зеленського змінити курс.

За словами співрозмовників видання, у вівторок йому зателефонували Макрон і Кошта, щоб в останній спробі відмовити його від цього кроку.

Посли G7 в Києві також закликали переглянути рішення під час зустрічі того ж дня з генпрокурором Русланом Кравченком і главою СБУ Василем Малюком. Останній, за даними видання, намагався заспокоїти побоювання Заходу.

При цьому посли опинилися зачинені в кімнаті без телефонів більше ніж на дві години, що один з дипломатів охарактеризував як спробу "змусити їх замовкнути" і не дати їм проінформувати свої уряди про події, що швидко розвивалися в Києві.

Зеленський 23 липня прокоментував обурення громадськості та міжнародних партнерів через дії проти антикорупційних інституцій, пообіцявши внести свій законопроєкт для гарантування їхньої незалежності.

Згодом він повідомив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність антикорупційних органів - його буде внесено до парламенту в четвер.