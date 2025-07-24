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ЄБРР, який фінансує проєкти в Україні, зробив заяву через закон про НАБУ і САП
12:27 24.07.2025 |
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), що надає Україні фінансову та технічну підтримку для економічного розвитку та реформ, заявив, що поділяє занепокоєння партнерів з приводу подій довкола Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на Facebook-сторінці банку 23 липня, повідомляє "Європейська правда".
ЄБРР, що фінансує проєкти з підтримки розвитку України та проведення реформ, заявив, що також занепокоєний через ситуацію довкола незалежності антикорупційної інфраструктури.
"ЄБРР поділяє занепокоєння, висловлене ЄС, послами країн "Групи семи" та міжнародними партнерами щодо подій навколо НАБУ та САП в Україні", - йдеться у заяві.
У банку наголосили, що незалежність антикорупційних органів є ключовим компонентом верховенства права, та пообіцяли продовжувати співпрацю з українською владою з цього питання.
Напередодні в Організації економічного співробітництва та розвитку попередили Київ про те, що атака на антикорупційні органи негативно вплине на оборонні інвестиції в Україну та на фінансування відбудови.
Єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс заявляв, що фіндопомога Україні залежить від подальших подій щодо НАБУ і САП.
У Європарламенті вважають, що Київ поставив під загрозу подальшу допомогу Україні і її вступ в ЄС.
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