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Свириденко зустрілася з послами G7 на тлі критики щодо загроз незалежності антикорупційних органів

Свириденко зустрілася з послами G7 на тлі критики щодо загроз незалежності антикорупційних органів

 

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла про зустріч урядової команди із послами країн G7 щодо антикорупційної політики.

Про це вона написала у Facebook, передає "Європейська правда".

У середу, 23 липня, українські урядовці зустрілися із послами країн G7 щодо антикорупційної політики. Свириденко наголосила: уряд України налаштований на нульову терпимість до корупції.

Свириденко зустрілася з послами G7 на тлі критики щодо загроз незалежності антикорупційних органів

 

Вона зазначила, що того ж дня президент Володимир Зеленський ухвалив рішення - подати новий законопроєкт. За її словами, він "не лише усуне всі наявні розбіжності, а й посилить незалежність антикорупційної інфраструктури".

"Особливо важливо, що ці зміни унеможливлять будь-який вплив з боку ворога та будь-яке втручання в роботу правоохоронних органів, зокрема НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Щиро вдячні партнерам з країн G7 за довіру, принциповість і підтримку", - написала вона.

Також на зустрічі була присутня посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова. Вона зазначила, що ефективність НАБУ та САП є важливою частиною шляху України до ЄС.

Нагадаємо, в Єврокомісії 23 липня заявили, що дуже стурбовані ухваленням закону, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора, та на найвищому рівні попросили Київ про пояснення.

У Європарламенті вважають, що Київ поставив під загрозу подальшу допомогу Україні і її вступ в ЄС.

Ввечері 23 липня Зеленський прокоментував обурення громадськості та міжнародних партнерів через дії проти антикорупційних інституцій, пообіцявши внести свій законопроєкт для гарантування їхньої незалежності.
 

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