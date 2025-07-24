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«Це не справжнє перемир'я» – речник МЗС України про пропозицію РФ
09:21 24.07.2025 |
Пропозиція делегації РФ на переговорах у Стамбулі оголошувати короткі перемир'я на 24 або 48 годин не є пропозицією справжнього перемир'я, заявив на брифінгу для преси у середу речник МЗС України Георгій Тихий.
На запитання журналіста, чи може він підтвердити, що Україна погодилася на російську пропозицію оголошувати короткі перемир'я на 24/48 годин аби забрати поранених і тіла загиблих, Тихий відповів, що така пропозиція не є чимось новим.
"Ми чули це від них навіть на попередній зустрічі тут, у Стамбулі. Крім того, протягом останніх трьох-чотирьох місяців ми чули різні ідеї від Росії. Вони запропонували перемир'я на Великдень, потім на День Перемоги, 9 травня. Потім вони запропонували це коротке гуманітарне перемир'я. Це не справжнє перемир'я", - сказав Тихий.
"Якщо ми говоримо про гуманітарні перерви на деяких місцевих ділянках на лінії фронту, потрібно розуміти, що це вже відбувається час від часу. Коли місцеві командири, українські та російські командири, дуже локально, на низовому рівні, домовляються, що, наприклад, давайте зберемо тіла загиблих солдатів і зробимо коротку гуманітарну перерву", - пояснив речник МЗС, наголосивши, що "дивно бачити, що росіяни намагаються продати це як своєрідне перемир'я".
"На наше розуміння, повне перемир'я - і, до речі, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга багато разів про це говорив, формулював це - повне перемир'я це перемир'я на суші, на морі і в повітрі. Тобто повне припинення бойових дій", - сказав Тихий.
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