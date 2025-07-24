Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна працювала над трьома треками, по одному питанню є результат - Умєров за результатами перемовин у Стамбулі

 

Українська сторона під час зустрічі у Туреччині працювала над гуманітарними, політичними питаннями, а також над зупинкою вогню, є результат по одному питанню, з іншими - процес триває, повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

"Перш за все, ми завжди маємо зустрічі одночасно з усіма колегами, які відповідають за різні треки: гуманітарний, політичний, зупинка вогню. І ми на цьому етапі працюємо", - сказав Умєров під час брифінгу у Стамбулі.

За його словами, зустрічі почалися "сьогодні з 6-ї години і лише нещодавно закінчилося".

"Отже, ми працювали над цими питаннями сьогодні, по одному питанню є результат, з іншими двома процес ще триває", - резюмував Умєров.

З боку делегації РФ, на підсумковій конференції було заявлено, що зроблено пропозицію про формування трьох робочих груп, які б працювали онлайн і що українська сторона погодилася розглянути цю пропозицію. Також очільник делегації РФ заявив, що для зустрічі на рівні лідерів України й РФ потрібно "пропрацювати умови угоди і зрозуміти, що там обговорювати". Також, зі слів російського представника, РФ запропонувала обмін по 1200 військовополонених з кожного боку, розглянути питання про можливість оголошення короткострокових - по 24 й 48 годин - припинень вогню, щоб мати змогу забрати поранених та тіла загиблих. Серед російських пропозицій також було озвучено передання ще 3 тисяч тіл загиблих українських військовослужбовців за посередництвом "Червоного Хреста".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7651
  0,0002
 0,00
EUR
 1
 48,9821
  0,1167
 0,24

Курс обміну валют на вчора, 10:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3815  0,00 0,00 41,9269  0,02 0,04
EUR 48,5712  0,13 0,26 49,2685  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7500  0,02 0,05 41,7650  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес