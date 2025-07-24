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Україна у Стамбулі запропонувала Росії зустріч на рівні лідерів у серпні
23:50 23.07.2025 |
Українська сторона під час зустрічі з російською делегацією у Стамбулі в середу знову запропонувала провести зустріч на рівні лідерів протягом серпня.
Про це на брифінгу за підсумками зустрічі сказав позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз, повідомляє "Європейська правда".
Бевз нагадав, що ще на першій зустрічі у Стамбулі українська сторона запропонувала формат зустрічі на рівні лідерів, але тоді цього так і не сталось.
"Цього разу ми також запропонували провести зустріч лідерів, тому що розуміємо, що основоположні питання можуть бути вирішені тільки на цьому рівні", - зазначив представник делегації України.
"Українська делегація запропонувала провести цю зустріч у серпні. Чому? Тому що будь-який день у межах цього періоду припадає на бачення наших партнерів, зокрема США, і встановлений президентом Трампом крайній термін для пошуку вирішення", - додав він.
Бевз висловив сподівання, що з огляду на останню позицію США та інших західних країн Росія "всерйоз розгляне" цю пропозицію.
Україна раніше пропонувала провести зустріч Володимира Зеленського й Владіміра Путіна за участю турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана і, можливо, Дональда Трампа.
Турецька сторона підтримує таку ідею.
Нагадаємо, у Стамбулі в середу відбулась уже третя зустріч представників України та Росії, спрямована на пошук "мирного врегулювання". Перший раунд переговорів між Україною та РФ відбувся в Стамбулі 16 травня цього року, другий - 2 червня.
Українська сторона раніше озвучила порядок денний зустрічі: повернення військовополонених, повернення викрадених Росією дітей та підготовка зустрічі на рівні лідерів.
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