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«Це конституційна норма» – міністр Клименко про підпорядкування САП генпрокурору
23:08 23.07.2025 |
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко підтримав ухвалення Верховною Радою та підписання президентом Володимиром Зеленським закону №12414, який може обмежити незалежність антикорупційних органів - Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
«Перший акцент цього закону - це підпорядкування, за великим рахунком. Є генеральний прокурор. Це конституційна норма. Один генеральний прокурор - одне рішення. Генеральний прокурор, якого наділила повноваженнями Верховна Рада, має нести повноту відповідальності. Я не втручаюся в роботу органів досудового розслідування і тим паче - роботу Генеральної прокуратури (Офісу генерального прокурора - ред.). Але, звісно, ми спілкувалися з ним. Має бути обов'язково співпраця. Це те, чого вимагає президент», - розповів міністр на брифінгу.
Водночас Ігор Клименко заявив, про необхідність покарання тих людей, які порушили антикорупційне законодавство. «НАБУ та САП не ліквідували, вони ж продовжують працювати», - вказав очільник МВС.
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